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Tuaregler, Şerare petrolleri için şart koştu

Tuaregler, Şerare petrol sahasının yeniden açılması için gecikmiş maaşların ödenmesi, güneyin kalkındırılması ve yetkililerin özür dilemesi şartını öne sürdü

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:22
Tuaregler, Şerare petrolleri için şart koştu

TRABLUS (AA) - Libya'daki Tuareg Konseyi, güneyde kapalı olan Şerare petrol sahasının yeniden açılması için şartlı teklif sundu.

Tuareg Konseyi tarafından dün başlatılan girişimde güneydeki Şerare petrol sahasının açılabileceğini ancak bunun için şartların yerine getirilmesini istedi.

Tuaregler, Şerare petrol sahasının yeniden açılması için gecikmiş maaşların ödenmesi, güneyin kalkındırılması ve yetkililerin özür dilemesi şartını öne sürdü.

Petrol sahasında çalışanların korunmasına ilişkin sorunların çözülmesini de isteyen Tuaregler, haklarında hukuki işlemlerin durdurulmasını istedi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Müdürü Mustafa Sanallah ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Şerare petrol sahasının kapatılmasının ardından yaptıkları açıklamalarda, "Fizan bölgesindeki halkın terörist, hain ve geri kalmış olduklarını" ileri sürmüşlerdi.

- Günlük zarar 32,5 milyon dolar

Ülkenin güneyindeki Murzuk bölgesinde yer alan Şerare Petrol Sahası'nda günlük yaklaşık 340 bin varil petrol üretildiği belirtiliyor.

İki yıl kapalı kalan Şerare Petrol Sahası, son olarak Aralık 2016'da yeniden aktif hale getirilmişti.

Kendilerini "Fizan Gazap Hareketi" olarak adlandıran Libyalı göstericiler, geçtiğimiz günlerde yetkililerin, güneydeki bölgeyi kalkındırmak için harekete geçmesini, Fizan bölgesindeki kent ve köylere giden yolların güvenliğini sağlamasını ve bölgenin yakıt hissesini güvence altına almasını talep etmek için petrol sahası yakınlarında gösteri düzenlemişti.

Libya Petrol Kurumu, "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli milis güçlerine bağlı çoğunluğu Tuareglerden oluşan 30. Tugay'dan bir grubun Şerare'deki petrol sahasına girerek, çalışanları güç kullanarak tehdit ettiğini belirtmişti.

Libya Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta mücbir sebep uygulayarak petrol sahasında üretimin durduğunu açıklamıştı.

Şerare'deki üretimin durması halinde ülke ekonomisinin günlük 32,5 milyon dolar zarar göreceği ifade edilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, OPEC'in ekim ayı verilerine göre günlük 1,1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştiriyor. Ülkedeki iç çatışmalardan önce 2011 yılında günlük petrol üretiminin ise 1,6 milyon varil olduğu aktarılıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 07:22
  1. Libya
  2. Libya Ulusal Petrol Kurumu
  3. petrol
  4. Şerare Petrol Sahası
  5. Tuareg Konseyi
  6. Tuaregler

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