İSTANBUL (AA) - Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Turizm sektöründe bugüne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık ve 600 milyar dolar gelir elde ettik. Önümüzdeki 30 yıl içinde ise 1,5 milyar turisti ağırlamayı ve 2 trilyon dolar civarında gelir elde etmeyi öngörüyoruz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TTYD 30. Yıl Buluşması ve Ödül Töreninde yaptığı konuşmada, dünyada geçen yıl 1,4 milyar insanın turist olduğunu, Türkiye'nin 40 milyon civarında turist ile 2018'i tamamladığını söyledi.

Turizm yatırımcılarının, 81 milyon adına ülkeye ziyarete gelen 40 milyona ev sahipliği yaptığını, onlar olmasaydı bu 40 milyonun yüz akıyla misafir edilemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, "Bu sektörün çok zor günleri oldu. Bir, 2016 yılımız oldu. Maalesef dış odaklı terör belasıyla imtihan edildik. 2017 ve nihayetinde 2018'de toplandık. Geçen seneye nispetle şehrimizde yüzde 24,1 oranında misafir ettiğimiz turist sayımız arttı, 13 milyon 423 bin oldu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da turizm alanında güvenlikle ilgili yürütülen çalışmalara değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Turizm polisi sayısını 250'ye çıkaracağız. Tarihi Yarımada'da yani Valiliğin içinde İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü'nün mekanını bugün tahsis ettik. Yarın şube müdürümüz görevine başlayacak. Sadece Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı değil, bütün alışveriş merkezlerimizde turist bize emanet. Bir saatliğine dahi gelse, ne kadar kalırsa kalsın, turistin kendi ülkesinden daha güvenli bir şekilde İstanbul'dan memnun şekilde ayrılması, onu huzursuz edecek her şeye karşı tüm önleyici tedbirleri almak, eğer bir suçla karşılaşıyorsa bunu da bir an önce tespit edip adalete teslim etmek, o turiste de 'Kusurumuza bakmayın, geçmiş olsun' diyerek üzüntüsünü paylaşmak... Bunu yapacağız."





- "Bugüne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık"

TTYD Başkanı Oya Narin de bugün TTYD'nin yıllık ortalama 4 milyar dolarlık yatırımıyla turizm sektöründe çok önemli bir atılımı temsil ettiğini, dernek olarak, Türkiye turizminin, 2023-2033 hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir dönüşüm ihtiyacı içinde bulunulduğunun bilincinde olduklarını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından hazırlanan Turizm Tanıtım Fonu'nun sonuna kadar desteklediklerini belirten Narin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizin turizm kapasitesinin 1,5 milyon yatağı geçtiğini söylemek, sektörün büyüklüğü açısından bir fikir verecektir. Bu kapasite ile turizm sektöründe bugüne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık ve 600 milyar dolar gelir elde ettik. Önümüzdeki 30 yıl içinde ise 1,5 milyar turisti ağırlamayı ve 2 trilyon dolar civarında gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu demektir ki 1,5 milyar insan ile göz göze geleceğiz, tanışacağız, onlarla sosyal ve kültürel olarak entegre olacağız."

Gecede yol gösterenler, zamana meydan okuyanlar, sınırları aşanlar kategorilerinde turizm yatırımcılarına ödülleri verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜROB Başkanı Timur Bayındır, İTO Başkanı Şekip Avdagiç de TTYD 30. Yıl Buluşması ve ödül törenine katıldı.





