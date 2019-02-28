0553 313 94 23

TTSO’dan KOBİ ve sanayicilere AB desteği

Kütahya’da Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) organizasyonu ile AB ülkelerinde üyelerin karşılaştıkları zorluklar görüşüldü.

28 Şubat 2019 Perşembe 20:55
TTSO’dan KOBİ ve sanayicilere AB desteği

Kütahya’da Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) organizasyonu ile AB ülkelerinde üyelerin karşılaştıkları zorluklar görüşüldü. Yoncalı’da gerçekleştirilen toplantıya ihracat yapan üyeler katıldı.


AB ülkelerine KOBİ’lerin ihracatında karşılaştıkları, zorluklar görüşüldü.


AB iş dünyası proje koordinatörü TEBD müdür yardımcısı Belgin Kılıç, TOBB TEBD proje takım koordinatörü Sinem Kaya, program konuşmacısı Kutan Fidan Aslan ve Sercan Özcan, Tavşanlı ve Kütahya Ticaret odası yöneticileri, Gediz Ticaret Odası Yöneticileri, SP Tavşanlı Belediye Başkan adayı Davut Efe, TTSO yönetim kurulu başkanı Fehmi Peker, TTSO Meclis Başkanı İlhami Aydın toplantıda yer aldı.


İlhamı Aydın, "KOBİLER sosyo ekonomik özellikleriyle endüstrileşme istihdam sağlıklı ve sürdürülebilir ticari uygulamalarıyla bulundukları coğrafyada piyasalara katma değer oluşturmaktadır. Avrupa birliği ülkeleriyle ilişkilerimiz ileri seviyeye taşımak için belli standartlarda aynı dili konuşmamız ve standartlara gelmemiz gerekiyor.Günümüzde ülke ihracatımızın %50 sini AB ülkelerine yaptığımızı düşündüğümüzü de AB ile ticari ilişkilerimizi daha iyi seviyede olduğunu görüyoruz. İlişkilerimizi daha iyi seviyelere taşımak ve sürdürebilir hale getirmemiz için karşılıklı menfaatleri gözeterek eksik yönlerimizi gidermemiz gerekiyor. Ülkemiz içinde bulunduğu ekonomik dar boğazın üretimde sanayi yatırımlarında ihracatta ve istihdamda ki sancılı süreci maalesef görmekteyiz. Elbirliği ortak akılla yaşadığımız coğrafyanın sektörel bazlı ekonomik değerlerini göz önünde bulundurmalı ve safları sıklaştırmalıyız. İhracat odaklı üretimin ve sanayileşmenin önemini düşündüğümüzde sabırla metanetle doğru yerde en doğru kararları alabilme kültürünü de kazanmalıyız. Bu noktadan hareketle çalıştığımızın bu kapsamda KOBİ’lerimize iş dünyamıza ve sanayilerimize azami katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.


Konuşmacılar ise çalıştay ile ilgili bilgi verip AB ülkelerine KOBİ’lerin ihracatında karşılaştıkları zorluklar ile ilgili bilgi verip katılımcıları soru cevapşeklinde bilgilendirdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:55
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    1. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    2. Trump dünyaya duyurdu: DAEŞ'in..
    3. Saadet Partisi Eyüpsultan mitingi
    4. Ravza Kavakçı Kan: "28 Şubat’ta..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. Bakan Selçuk: “Geleceğin güçlü..
    7. YTB Başkanı Eren, Paris'te
    8. Sessizliğini bozan Ahmet Davutoğlu..
    9. Elazığ'da trafik kazası: 6 yaralı
    10. Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçına hazır
    11. Erdoğan'dan Senegalli mevkidaşına..
    12. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    13. Türkiye Kupası’nda Akhisarspor yarı..
    14. Irak’ta bombalı saldırı: 1 ölü, 13..
    15. "Geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa..
    16. Hamas ve FHKC'den "BM raporu..
    17. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde..
    18. Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5..
    19. ABD Senatosundan "İsrail'in Golan..
    20. Akaryakıt tırtıkçılığı yapan çeteye..
    21. Kırıkkale'de otomobil ile tır..
    22. Hakkari’den başlayan TEKNOFEST zinciri
    23. Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'i..
    24. Kaza yapan ticari araç şarampole..
    25. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    26. Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale..
    27. Flash TV hayranlarına kötü haber!
    28. "Mart ayında fındık desteğini..
    29. Bingöl’ün 3 ilçesinde okullar tatil..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal..
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar