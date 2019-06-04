TTSO ve TESOB’da bayramlaşma

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (TESOB) Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

TTSO düzenlenen bayramlaşma törenine TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

Meclis Başkanı Eren, “Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Allah ailelerimizle nice bayramlar nasip etsin. İşlerinizde bol kazançlar nasip etsin” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutladığını belirterek, “Bayram moraliyle Ramazan’dan çıktıktan sora kendimize gelerek biraz daha çalışmak biraz daha geniş açıdan bakmak suretiyle ekonomik sıkışıklığın atlatılmasında iş dünyası olarak biraz daha katkımız olacaktır. Ekonomik yönden düzenlemeler ve buna bağlı gelişmeler olacağını bekliyoruz. Piyasanın açılması doğrultusunda özellikle Berat Albayrak bakanımızın üretim ve ihracata dönük olarak İvme Kredisiyle yaptığı güzel bir hamleydi. Amacına uygun kullanılırsa bu krediler piyasanın hareketlenmesine katkı sağlayacaktır. Kredilerin yapılandırılmasında ve limitlerin açılmasında önemli katkıları olmuştur. Piyasa iyi olursa hepimizin morali iyi olur. Piyasanın düzelmesi doğrultusunda herkes kendi firmasını korumaya alırsa hep birlikte piyasayı canlandırırız. Özel sektörün piyasayı canlandırması ülkenin harekete geçmesi demektir. Birbirimize desteğe ihtiyacımız var. Bu destekleri de birbirimizden esirgemeden birlik beraberlik içinde devam etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TESOB camiası bayramlaştı

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nde (TESOB) düzenlenen bayramlaşma törenine ise TESOB Başkanı Metin Kara, yönetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkâr meslek odası başkanları, üyeleri ve kurum personeli katıldı.

Başkan Kara, burada yaptığı konuşmada bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’ı geride bırakarak bayrama kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirterek, tüm esnaf ve sanatkâr camiasıyla vatandaşların bayramını kutladığını vurguladı.