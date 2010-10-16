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TTNet’ten internet alana 1 yıllık eğitim

TTNet’in Vitaminli İnternet Kampanyası’nı tercih eden yeni abonelerin, TTNet Vitamin İlköğretim veya Lise paketlerine 1 yıl süreyle ücretsiz sahip olacağı ve internete çok cazip fiyat avantajlarıyla bağlanma fırsatını elde edeceği bildirildi

16 Ekim 2010 Cumartesi 09:00
TTNet’ten internet alana 1 yıllık eğitim

TTNet açıklamasında, kullanıcıların tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen kuruluşun, Vitaminli İnternet kampanyası ile yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere destek olduğu, kampanya kapsamında, yeni internet abonesi olanların 24 ay taahhütle 1 yıl ücretsiz TTNet Vitamin üyeliğine sahip olacakları belirtildi. Kampanyadan faydalananların ayrıca, TTNet Vitamin İlköğretim paketini tercih ettiklerinde ilk 5 ay, TTNet Vitamin Lise paketini tercih ettiklerinde de ilk 4 ay internete 9,99 lira (NET 4 paketi tercih edildiğinde) ödeyecekleri ifade edilen açıklamada, 31 Aralık 2010’a kadar geçerli olan kampanyayla ailelerin, çocuklarının eğitimine katkı sağlama imkânı bulacağı bildirildi. TTNet Vitaminli İnternet kampanyası hakkında daha detaylı bilgi için TTNet satış noktaları, 444 0 375 veya www.ttnet.com.tr’den bilgi alınabiliyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:13
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