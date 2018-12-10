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TTK'ya bin 500 işçi alımı

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci:- "Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözün yerine getirilmesi, bizleri mutlu ediyor. İnşallah en kısa zamanda TTK'ya bin 500 işçi alımının tarihi de belli olur ve bir an önce müracaatlar başlar"

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:14
TTK'ya bin 500 işçi alımı

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözün yerine getirilmesi, bizleri mutlu ediyor. İnşallah en kısa zamanda TTK'ya bin 500 işçi alımının tarihi de belli olur ve bir an önce müracaatlar başlar." dedi.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bin 500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararının, Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

İşçi alımının Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yaşayan binlerce işsiz vatandaşı yakından ilgilendirdiğini belirten Demirci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözün yerine getirilmesi, bizleri mutlu ediyor. İnşallah en kısa zamanda TTK'ya bin 500 işçi alımının tarihi de belli olur ve bir an önce müracaatlar başlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Temennimiz; İŞKUR'un aralık ayı içerisinde müracaat almaya başlamasıdır. Bu şekilde önümüzdeki yılın ilk günlerinde de arkadaşlarımızın kuraları çekilir ve kurumda çalışmaya başlarlar."

Demirci, TTK'da işçi sayısının 7 bin 50 civarında olduğunu, kuruma alınacak bin 500 işçinin sadece üretim işçisi olacağını aktararak, "Üretimde çalışan işçi sayımız, gerçekten çok düşük. Bu nedenle tarihimizin en düşük kömür üretimi yapılıyor. Bu nedenle işsiz kardeşlerimizi işe alıp istihdam oluşturalım. Kömürümüzü de yer üstüne çıkaralım istiyoruz. Kurumda istihdam edilecek işçiler Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan alınacak." diye konuştu.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 14:14
  1. Genel Maden İşçileri Sendikası
  2. GMİS
  3. işçi Alımı
  4. TTK
  5. Türkiye Taşkömürü Kurumu
  6. Zonguldak

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