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TTK'ya alınacak maden işçileri

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu:- "26 bin 119 kişinin Zonguldak için başvurduğunu belirledik. Bartın için 8 bin 41, Karabük içinde bu sayı bin 610"

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:25
TTK'ya alınacak maden işçileri

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bin maden işçisi alımı için başvuru sayısının 35 bin 770 olduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Zonguldak mitinginde TTK'ya ilk etapta bin, ikinci etapta 500 olmak üzere toplam bin 500 yer altı üretim işçisi alımı sözü vermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışmalarını tamamladı.

İşçi alımı için 12 Şubat'ta başlayan başvurular, 18 Şubat'ta sona erdi. Başvuru sonucunda Zonguldak'tan 26 bin 119, Bartın'dan 8 bin 41 ve Karabük'ten bin 610 kişinin başvuru yaptığı belirlendi.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTK tarafından Zonguldak için kurumlarından talep edilen 700 kişilik pano ayak üretim işiyle ilgili 12-18 Şubat tarihleri arasında başvuruları aldıklarını söyledi.

Alınan başvuruları derlediklerini belirten Demirsu, şöyle konuştu:

"26 bin 119 kişinin Zonguldak için başvurduğunu belirledik. Bartın için 8 bin 41, Karabük içinde bu sayı bin 610. Başvurular sonucu oluşan kura listemizi TTK'nın www.taskomuru.gov.tr adresinden bakıldığında internet sitesinde bu şekilde yayınlanacak ve tüm başvuranlar kendi numaralarını buralardan görebilecekler. Bunun yanı sıra ayrıca adaylar kurumumuzun iskur.gov.tr adresinden kendi şifreleriyle yine başvuru numaralarını görebilecekler. Bilindiği gibi kura çekilişimizi 2 Mart 2019'da saat 09.00'da Site Spor Salonunda gerçekleştireceğiz. Yetişmediği takdirde 3 Mart'ta da çekilişlerimize devam edeceğiz."


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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:25
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  3. TTK
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