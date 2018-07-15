Türk Tarih Kurumu'ndan anlam dolu 15 Temmuz filmi!
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir kısa film hazırladı.15 Temmuz 2018 Pazar 12:45
Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan İstiklal Marşı’nın “Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.” dizeleriyle başlayan film, geçmişten bugüne Türk devletlerinin karşılaştığı iç ve dış tehlikelere ve Türkler için vatan ve istiklal kavramlarının önemine dikkat çekiliyor.
YORUM YAZ