TTK VE MTA TİS görüşmeleri başladı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülecek olan 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 14 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Kamu-İş Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ilk oturumla başlandı.

TTK 28. Dönem TİS ilk oturumuna; TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkan ve Şube Sekreterleri, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu üyeleri katıldı.

TTK TİS 84 maddeden oluşuyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2019 ile 2020 yıllarını kapsayacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 84 asıl, 2 geçici ve 1 ek maddeden oluşuyor. TTK TİS Görüşmelerinin ilk oturumunda 8 madde kabul edildi. İkinci toplantı 3 Nisan 2019 tarihinde yine Ankara’da Kamu-İş’te yapılacak.

MTA TİS görüşmelerinde 14 madde kabul edildi

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülecek olan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, 14 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Kamu-İş Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ilk oturumla başlandı. MTA 18. Dönem TİS ilk oturumuna; MTA Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yanık, MTA Parsonel Daire Başkanı Reşat Alan, MTA İşçi Şube Müdürü Hasan Yalçınkaya, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, GMİS MTA Şube Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu üyeleri katıldı.

MTA TİS 79 maddeden oluşuyor

MTA’da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2019 ile 2020 yıllarını kapsayacak 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 79 asıl, 3 geçici maddeden oluşuyor. MTA TİS’in ilk oturumunda 14 madde kabul edildi. İkinci toplantı 8 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da Kamu-İş’te yapılacak.