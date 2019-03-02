TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni'nde 610 kişinin yüzü güldü

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Karabük'te tören düzenlendi.

Karabük Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen ve telekonferans sistemiyle Zonguldak ve Bartın illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi törenine, Karabük Valisi Fuat Gürel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile TTK'ya işe girebilmek için başvuruda bulunanlar katıldı.

Tören, Karabük 4. Noteri Fatma Keskinci tarafından kura çekimi hakkında işçilere bilgi verilmesiyle başladı.

Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen programa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla Vali Gürel, hayırlı olmasını dileyerek ilk kura çekimini Ünal, Erdem ve Güner ile gerçekleştirdi.

Başvuruda bulunan bin 610 kişi arasından kurada adı çıkanlar mutluluk yaşadı