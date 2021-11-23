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Kadın - Aile Tteokbokki nasıl yapılır? Kore pirinç keki tteok
Kadın - Aile

Tteokbokki nasıl yapılır? Kore pirinç keki tteok

Tteokbokki bir Kore yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 18:14:00 - 2021-11-23 18:20:14
Tteokbokki nasıl yapılır? Kore pirinç keki tteok

Yapımı zor olan bu yemek, pirinç keki ismiyle de bilinir.

Acılı Tteokbokki Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 su bardağı pirinç keki
  • 1 su bardağı yeşil lahana (şerit halinde kesilmiş)
  • 1 adet havuç (verev kesilmiş)
  • 2.5 su bardağı balık suyu veya su
  • 2 adet yeşil soğan (küçük küçük doğranmış)
  • 1 adet soğan (dilimlenmiş)

Sosu için:

2 yemek kaşığı bal
2-3 yemek kaşığı goghujang
1 yemek kaşığı esmer şeker
2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
1 yemek kaşığı soya sosu
Üzeri için:

Yeşil soğan
Beyaz susam
Katı pişmiş yumurta (isteğe göre)
Kırmızı biber

Acılı Tteokbokki nasıl yapılır?

Dondurulmuş pirinç keklerini, soğuk suda 30 dakika bekleterek çözünmesini sağlayın. 30 dakikanın sonunda pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın. Pirinç keklerini süzgeçle sudan geçirin ve kenarda bekletin. Bir kasenin içerisine esmer şeker, bal, soya sosu, goghujang ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip karıştırın. Tavaya 2.5 bardak balık suyu veya suyu dökün. Yüksek ateşte kaynaması için bekletin. Su kaynamaya başladığında, hazırladığınız sos karışımı ekleyin ve karıştırın. Ocağı orta ateşe alarak 5 dakika bu şekilde kaynatın. Ardından sıralı olarak pirinç keki, havuç, soğan ve dilimlenmiş lahanaları wok tavaya alın. Ara sıra karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika daha kaynatın. Daha sonra yeşil soğanı da ekleyip 1-2 dakika karıştırın. Sos yoğunlaşmaya başladığında ocağın altını kapatıp yemeği servis tabağına alın. Üzerine susam, yeşil soğan, kırmızı biber ve isteğe göre katı yumurta ekleyip servis edin. Afiyet olsun.

Kore pirinç keki tteok tarifi

Malzemeler

  • 1 paket pirinç unu (250 gr)
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Buhar tenceresi
  • 1 adet temiz tülbent

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştırıp macun kıvamında olana kadar karıştırıyoruz. Buhar tenceresinin üzerine nemlendirdirdiğimiz tülbent’i serip üzerine karışımı döküp kapağı kapatıyoruz. 30 dk kapağını açmadan pişiriyoruz. Daha sonra bir kabın içine alıp iyice yoğurup, şekil veriyoruz. Afiyet olsun.

 

 

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