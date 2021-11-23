Tteokbokki nasıl yapılır? Kore pirinç keki tteok

Yapımı zor olan bu yemek, pirinç keki ismiyle de bilinir.

Acılı Tteokbokki Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç keki

1 su bardağı yeşil lahana (şerit halinde kesilmiş)

1 adet havuç (verev kesilmiş)

2.5 su bardağı balık suyu veya su

2 adet yeşil soğan (küçük küçük doğranmış)

1 adet soğan (dilimlenmiş)

Sosu için:

2 yemek kaşığı bal

2-3 yemek kaşığı goghujang

1 yemek kaşığı esmer şeker

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

1 yemek kaşığı soya sosu

Üzeri için:

Yeşil soğan

Beyaz susam

Katı pişmiş yumurta (isteğe göre)

Kırmızı biber

Acılı Tteokbokki Nasıl Yapılır?

Dondurulmuş pirinç keklerini, soğuk suda 30 dakika bekleterek çözünmesini sağlayın.

30 dakikanın sonunda pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın. Pirinç keklerini süzgeçle sudan geçirin ve kenarda bekletin.

Bir kasenin içerisine esmer şeker, bal, soya sosu, goghujang ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyip karıştırın.

Wok tavaya 2.5 bardak balık suyu veya suyu dökün. Yüksek ateşte kaynaması için bekletin.

Su kaynamaya başladığında, hazırladığınız sos karışımı ekleyin ve karıştırın.

Ocağı orta ateşe alarak 5 dakika bu şekilde kaynatın.

Ardından sıralı olarak pirinç keki, havuç, soğan ve dilimlenmiş lahanaları wok tavaya alın.

Ara sıra karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika daha kaynatın.

Daha sonra yeşil soğanı da ekleyip 1-2 dakika karıştırın.

Sos yoğunlaşmaya başladığında ocağın altını kapatıp yemeği servis tabağına alın.

Üzerine susam, yeşil soğan, kırmızı biber ve isteğe göre katı yumurta ekleyip servis edin. Afiyet olsun.