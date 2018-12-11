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TTB üyesi 11 kişi hakkında dava

TTB Merkez Konseyinin, bir kısmı görevi sona eren 11 üyesi hakkında, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama dolayısıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı

11 Aralık 2018 Salı 12:29
TTB üyesi 11 kişi hakkında dava

ANKARA (AA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyinin, bir kısmı görevi sona eren 11 üyesi hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama dolayısıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, eski TTB Başkanı Mehmet Raşit Tükel'in yanı sıra Ayfer Horasan, Bülent Nazim Yılmaz, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Mustafa Taner Gören, Selma Güngör, Sinan Adıyaman ve Şeyhmus Gökalp hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin "terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Davanın görülmesine 27 Aralık'ta başlanacak.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:29
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Türk Tabipler Birliğ
  3. zeytin dalı

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