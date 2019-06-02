0553 313 94 23

TTB kuruluşunun 93. yıldönümü öncesi üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) 3 Haziran’da kutlayacağı 93.

02 Haziran 2019 Pazar 11:14
TTB kuruluşunun 93. yıldönümü öncesi üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) 3 Haziran’da kutlayacağı 93. yıldönümü öncesi üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.


Düzenlenen iftar yemeğine Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi OdasıMeclis Başkanı Şadan Eren, TTB üyeleri ve davetliler katıldı.


Burada bir konuşma yapan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan,3 Haziran’da kuruluşlarının 93. yıldönümünü idrak edeceklerini belirterek, “Bu yılki iftar yemeğimiz 3 Haziran günü 93. yıldönümünü idrak edeceğimiz kuruluş günü öncesine denk gelmesi bizim için ayrı bir mutluluktur. 3 Haziran’da 1926’da kurulan ve Türkiye’nin en eski meslek kuruluşlarından biri olan Borsamız geride bıraktığı 93 yılda başta fındık olmak üzere iştigal alanına giren konularda başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar hep öncü olmuştur. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için uygulanan projedir. Yaşlı bahçelerin sökülüp yeniden ve farklı sistemlerle dikilerek verim ile kaliteyi artırmaya yönelik bu projemiz bugün sektörde bir çok kurum ve kuruluşlar tarafından da örnek alınmıştır, alınmaya da devam etmektedir. Bunların olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğimize olan inancımı tekrarlayarak hayırlı iftarlar, şimdiden iyi bayramlar diliyorum” dedi.


TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de yemeğe katılanlara teşekkür ederek, “Borsa olarak bugüne kadar üyelerimizin istek ve arzularını ve yapmamız gerekenleri ortaya koyduk .Bundan sonrası daemrinizde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    1. Jandarma keklik avcılarını yakaladı
    2. Alkollü minibüs sürücüsü 14 kişilik..
    3. Galatasaray aradığı golcüyü Çekya'da..
    4. Kazım Kurt’un Ramazan Bayramı mesajı
    5. Müslümanın hali
    6. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    7. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    8. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    9. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    10. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    11. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    12. Avrupa Kürek Şampiyonası
    13. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    14. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    15. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    16. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    17. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    18. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    19. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    20. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    21. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    22. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    23. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    24. Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15..
    25. Görele’de son iftar
    26. Joshua unvanlarını kaybetti
    27. İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu..
    28. Türk Kızılaydan Afganistan'daki..
    29. Dicle Nehri’nde kaybolan Yılmaz’ın..
    30. Antalya Emniyetinden, Ramazan..
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...