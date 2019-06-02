TTB kuruluşunun 93. yıldönümü öncesi üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) 3 Haziran’da kutlayacağı 93. yıldönümü öncesi üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Düzenlenen iftar yemeğine Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi OdasıMeclis Başkanı Şadan Eren, TTB üyeleri ve davetliler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan,3 Haziran’da kuruluşlarının 93. yıldönümünü idrak edeceklerini belirterek, “Bu yılki iftar yemeğimiz 3 Haziran günü 93. yıldönümünü idrak edeceğimiz kuruluş günü öncesine denk gelmesi bizim için ayrı bir mutluluktur. 3 Haziran’da 1926’da kurulan ve Türkiye’nin en eski meslek kuruluşlarından biri olan Borsamız geride bıraktığı 93 yılda başta fındık olmak üzere iştigal alanına giren konularda başarılı çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar hep öncü olmuştur. Bunlardan biri de hiç şüphesiz ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için uygulanan projedir. Yaşlı bahçelerin sökülüp yeniden ve farklı sistemlerle dikilerek verim ile kaliteyi artırmaya yönelik bu projemiz bugün sektörde bir çok kurum ve kuruluşlar tarafından da örnek alınmıştır, alınmaya da devam etmektedir. Bunların olumlu sonuçlarını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğimize olan inancımı tekrarlayarak hayırlı iftarlar, şimdiden iyi bayramlar diliyorum” dedi.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk de yemeğe katılanlara teşekkür ederek, “Borsa olarak bugüne kadar üyelerimizin istek ve arzularını ve yapmamız gerekenleri ortaya koyduk .Bundan sonrası daemrinizde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Üzerimize düşeni yapmanın gayreti içinde olacağız” diye konuştu.