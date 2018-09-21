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Kahraman Bapçum kimdir? Kahraman Bapçum vefat etti mi? Kahraman Bapçum nerede toprağa verilecek?

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum, 93 yaşında vefat etti. Peki Kahraman Bapçum kimdir? Kahraman Bapçum nerele ve kaç yaşındaydı? Kahraman Bapçum nerede toprağa verilecek?

21 Eylül 2018 Cuma 14:02
Kahraman Bapçum kimdir? Kahraman Bapçum vefat etti mi? Kahraman Bapçum nerede toprağa verilecek?

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin (TSYD) kurucularından duayen gazeteci Kahraman Bapçum, 93 yaşında vefat etti. Peki Kahraman Bapçum kimdir? Kahraman Bapçum nerele ve kaç yaşındaydı? Kahraman Bapçum nerede toprağa verilecek?

TSYD'den yapılan açıklamada, derneğin kurucularından ve 5. genel başkanı Bapçum'un vefat ettiği duyurularak, "Allah rahmet eylesin, camianın başı sağ olsun. Cenaze ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır." denildi. İstanbul'da 1925 yılında doğan Bapçum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kahraman Bapçum, gazeteciliğe 1956 yılında Milliyet gazetesinde başladı. TSYD'nin kurucularından biri olan Bapçum, 1977-1981 yıllarında derneğin başkanlığını yürüttü.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:02
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