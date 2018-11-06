"Marmara'da tsunami için hazırlıklı olmalıyız"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) bünyesindeki Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTIM), "5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü"nde tsunami uyarısında bulundu: "Deprem yönetmeliği yetmez. Türkiye'nin kıyı illerinin tsunami eylem planına ihtiyaç var."

Heyelan ve tsunami

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, tsunami özelinde afetler ve risk azaltım çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özener, "Marmara'da bir deprem olursa, bir deprem bekliyoruz, hepimiz bekliyoruz, zamanını bilememekle birlikte, bu deprem sonucunda deniz tabanında meydana gelecek heyelan neticesinde bir tsunami olacaktır" dedi. Deprem ve tsunami konusunda vatandaşın nasıl uyarılacağı, bir mevcut GSM veya benzeri bir sisteminin mevcut olup olmadığını belirten Özener, "Tahliye amaçlı kurulmuş bir alarm sistemi yok. Kurulması için teşebbüsler var ve konu üzerinde çalışılıyor. Kamusal sorumluluk AFAD'a ait. AFAD, İstanbul için afet hazırlık planlarında tsunami afetini de artık gündemine almış durumda" diye konuştu. Prof. Dr. Fikret Adaman ise tsunaminin aslında bulunduğumuz coğrafyaya çok uzak bir kavram olmadığına işaret ederek, "Yakın coğrafyamızda tarihte 50'ye yakın son derece yıkıcı tsunami vakaları görülmüştür" ifadesini kullandı.

'Asıl risk Ege ve batı Akdeniz'de'

"Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında planlarını anlatan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'nin, afetlerle ilgili yeni bir döneme girdiğini belirtti. Güllüoğlu, "Deprem gerçeğimizdi ama artık hayatımıza giren bir tusunami gerçeği de var" dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Marmara Denizi'nde 7'den büyük deprem olabilir ve deprem içinde de tsunami gelişebilir" dedi. Ersoy, "Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyıları tsunami için en etkili tehlikeli kıyılar. Dünyanın en riskli yeri pasifik, ikincisi Akdeniz'dir. Özellikle Antalya Körfezi tsunami için kritik bir yer. Türkiye'de tsunami için yoğun çalışmalar yapılıyor, daha fazla farkındalık şart" diye konuştu.

(Sabah)