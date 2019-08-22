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TSPB Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular başladı

"Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu" bugün başlayan başvurular 10 Ekim'e dek devam edecek

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:38
TSPB Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği olan "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular bugün başladı. Yarışmada dereceye girenlere 20 bin TL'ye varan yatırım fonu ödülü verilecek.

TSPB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sermaye piyasasının çok sayıda paydaşının desteği ile sermaye piyasasının büyümesi, yatırımcı tabanının genişlemesi amacıyla "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu" 25-27 Ekim'de yapılacak. Bugün başlayan yarışmanın başvuruları 10 Ekim'e dek devam edecek.

Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, daha önce sermaye piyasalarıyla tanışmayan yazılım profesyonellerini, fintek şirketlerini ve yatırımları sermaye piyasasına yönlendirmeyi amaçlıyor ve bu farkındalığın sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinlik esnasında geliştirilecek yazılım projeleri, sermaye piyasası kuluçka merkezinde daha ileri aşamaya taşınabilecek.

Yarışmada, özgünlük ve yenilikçilik, yapılabilirlik ile finansal ve sosyal etki koşulları değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor. Yarışmacıların sermaye piyasası alanında, istediği fikri ve teknolojiyi özgürce kullanarak proje geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımının sahibi olacak.

Ayrıca, dereceye giren takımlara mekan ve danışmanlık alanında çözüm ortağı olan Workinton nezdindeki sermaye piyasası kuluçka merkezinde 6 ay ile 1 ay arasında değişecek süreyle ortak çalışma alanı sağlayacak.

Herkesin katılımına açık olan ve başvuruların ücretsiz olduğu yarışmaya serathonin.org.tr adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:38
  1. "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu
  2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

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