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TSO’lar arasında "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı

Akçakoca, Alaplı, Bolu, Çaycuma, Düzce, Gerede, Kdz.

18 Haziran 2019 Salı 10:04
TSO’lar arasında "Kardeş Oda Protokolü" imzalandı

Akçakoca, Alaplı, Bolu, Çaycuma, Düzce, Gerede, Kdz. Ereğli ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odaları ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Odalar, protokol kapsamında yaptıkları ortak programla,  Trakya Bölgesi Oda ve Borsalarını da ziyaret etti.


Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Meclis Başkanı Ergün Ece, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serhat Dereli ve Fatih Özkütük ile Genel Sekreter Alper Püren’in de katıldığı 3 günlük programda Çorlu TSO, Çorlu TB, Lüleburgaz TB, Lüleburgaz TSO, Babaeski TSO, Babaeski TB, Kırklareli TB, Kırklareli TSO, Kırklareli Valiliği, Edirne TSO ve Edirne TB ziyaret edildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in katılımı ile valilik binasında gerçekleştirilen programda Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası, Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları Kardeş Oda Protokolünü imzaladı.


Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada Batı Karadeniz Bölgesi Odaları olarak ortak hareket etmeyi benimsediklerini ve yapılan tür çalışmaların çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Ticaret ve sanayi odalarının birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade eden Kamitoğlu, Türkiye’nin her zamankinden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacının olduğunu dile getirerek, bunun da birlik ve beraberlikle olabileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:04
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