TŞOF Başkanı Apaydın: “Performans için mevsime uygun lastik kullanılmalı”

Mevsime uygun lastik kullanımının önemine dikkat çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “1 Nisan itibariyle zorunlu kış lastiği uygulaması sona eriyor. Ancak yurdumuzun bazı bölgelerinde halen karlı, yağışlı ve soğuk havalar etkili. Hava sıcaklığının 7 derecenin altında olduğu yerlerdeki sürücülerimiz kış lastiği kullanmaya devam etmeli. 7 derecenin üstünde olan bölgelerde ise hem tasarruf hem de güvenlik açısından yazlık lastiklere geçilmeli” dedi.

Kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Nisan itibariyle biteceğini hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Güneşin kendini göstermeye başladığı bu günlerde performans, güvenlik ve yakıt tüketimi açısından mevsim sıcaklıklarına uygun lastik kullanımı çok önemli. 1 Nisan itibariyle kış lastiğini çıkarıp yazlık lastik kullanmak vatandaşlarımızın menfaatine olacaktır. Kışın kış lastiği kullanırken güvenlik ve performansta kazanılan olumlu gelişmeler, yaz lastiğini zamanında kullanırken de devam edecektir. Bu dönemde hava sıcaklıkları 7 derecenin üstündeyken kış lastiği kullanmaya devam etmek aracın performans kaybı ile daha fazla yakıt tüketimine yol açmaktadır. Şu anda kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçerek araçları bahara hazırlamanın tam zamanı” diye konuştu.

“Araç bakımları her mevsim düzenli olarak yapılmalı”

Mevsime uygun lastik kullanımının güvenlik açısından da önem taşıdığını belirten Apaydın, “Yaz lastikleri 7 derecenin üstündeki sıcak hava koşullarında, kuru ve ıslak zeminde daha kısa fren mesafesi sağlamaktadır. Havalar ısındığında kış lastiği kullanmaya devam etmek yakıt tüketimi, güvenlik ve konfor açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü lastikler binek otomobillerde yüzde 20 oranında yakıt tüketimine etki ediyor. Yaz lastiklerinin dönme direncinin kış lastiklerine oranla daha düşük olması, daha az yakıt ve daha az aşınma anlamına geliyor. Kontrollü hızlanma ve ani frenlemenin sürüş güvenliği kadar yakıt tüketimi için de oldukça önemi var. Sürücüler araç bakımlarını düzenli olarak yapmalı, yumuşak bir sürüş tarzı benimseyerek, ani hızlanma ve frenlemelerden kaçınmalı. Araç klimasını dikkatli kullanmalı ve gerekmedikçe elektrikli cihazları açık tutmamalı” şeklinde konuştu.