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Seçim 2019 Sayfası

TSO’dan Başkan Aşgın’a hayırlı olsun ziyareti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

15 Nisan 2019 Pazartesi 20:05
TSO’dan Başkan Aşgın’a hayırlı olsun ziyareti

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Meclis Başkanı Erol Karadaş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.


İş dünyasının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın esnafa, sanayiciye destek olacaklarının altını çizdi.


Ticaret Sanayi Odası üyelerinin Çorum’un istihdam yükünü karşıladığını belirten Aşgın, “Seçim çalışmalarında da ilk ziyaret ettiğimiz kurumlardan birisi Ticaret Sanayi Odası oldu. Kendimizi anlattık, projelerimizi anlattık. Neler yapacağımızı, bu şehre hangi hizmetleri ne şekilde getireceğimizi beraber paylaştık. O dönem ilgi alakanızdan dolayı da bir kez daha teşekkür ediyorum. Adayken bu şehri beraber yönetelim diye bir sloganla başladık ve buradaki kararlılığımız aynen devam etmektedir. Ticaret Sanayi Odası bu şehir için çok önemli kurum ve kuruluşlardan bir tanesidir. İstihdam konusunda Ticaret Sanayi Odası üzerine düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. Ben Çorum Sanayi Sitesi’ni 15 gün gezen belki de Çorum tarihindeki ilk adayım. Bütün işyerlerini ziyaret ettim. Organize Sanayi Bölgesinde de ziyaretlerde bulundum. Bundan sonraki süreçte de ziyaretlerimiz devam edecek. Gidemediğimiz tüm esnaflarımıza, sanayicimize gideceğiz. Hiçbir ayrım yapmadan hepsini ziyaret edeceğiz. Biz bir çok başarı hikâyesi olan sanayicilerimiz gibi bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz. Tüccarımız, esnafımız, halkımız, hemşerilerimiz bu başarı hikayesine destek olsun istiyoruz. Bizlerde esnafımıza, tüccarımıza, sanayicimize destek noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.


’Projelerin takipcisi olacağız’


Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş, seçim çalışmaları sürecinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile sık sık bir araya geldiklerini ve projeleri dikkatle takip edeceklerini belirtti. İş dünyası olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a her zaman destek vereceklerini dile getiren Karadaş, “Allah mahcup etmesin. Biz de iş dünyası olarak Çorum’umuza hizmetten çekinmeyiz. Ticaret Sanayi Odası’nda güzel bir sunum yaptınız. Çorum için 32 proje anlattınız. Biz bu projelerin takipçisi olacağız. Çorum adına güzel bir seçim dönemi geçirdik. Çorum’a başarılı ve faydalı işler yapacağınıza inancımız tam. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi.


’Çorum için gece gündüz çalışmaya hazırız’


Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, dün belediyemizle nasıl çalışıyorsak yarın da aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. İş dünyası adına üzerimize ne düşüyorsa Çorum’umuz için biz her zaman yanınızdayız. Allah utandırmasın. Biz gece gündüz üzerimize düşen bir şey olursa emrinizdeyiz. AK Parti, CHP, MHP bütün meclis üyelerimize hayırlı olsun diyor, yeni göreve gelen Belediye Başkan Yardımcılarımıza da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 20:05
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