TSO’da yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı.

Kırşehir’in doğal ürünleri ve yemekkültürünün zenginliğine sahip çıkılması adına yapılan toplantıya Ahiler Kalkınma Ajansıdestek sundu.



TSO’da yapılan toplantıya Kırşehir’de bulunan Kamu Kuruluşları temsilcileri, STK Temsilcileri, ve AHİKA yetkilileri katıldı. Kırşehir yöresine ait farklı lezzet ve ürünlerin oylamaya sunulduğuprogramda 24 kişi oy kullandı. Yöresel ürünlerin tescillenmesi için seçilen 10 üründen 3’üne tescillenmek üzere karar verildi.

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