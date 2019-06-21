TSO’da yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı.21 Haziran 2019 Cuma 11:20
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında yöresel ürünlerin coğrafi işaret toplantısı yapıldı.
Kırşehir’in doğal ürünleri ve yemekkültürünün zenginliğine sahip çıkılması adına yapılan toplantıya Ahiler Kalkınma Ajansıdestek sundu.
TSO’da yapılan toplantıya Kırşehir’de bulunan Kamu Kuruluşları temsilcileri, STK Temsilcileri, ve AHİKA yetkilileri katıldı. Kırşehir yöresine ait farklı lezzet ve ürünlerin oylamaya sunulduğuprogramda 24 kişi oy kullandı. Yöresel ürünlerin tescillenmesi için seçilen 10 üründen 3’üne tescillenmek üzere karar verildi.
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