TSO Osmanlı Çileği aromalı ürünlere sahip çıkacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Ereğli’nin girişimci işadamlarından Vahap Akbulut’un ürettiği Osmanlı Çilek seti ürününe destek verdi.

Kdz. Ereğli’nin girişimci iş adamlarından Vahap Akbulut Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti. Akbulut ziyarette Arslan Keleş’e kendisinin ürettiği Osmanlı Çileği aromalı şampuan, kolonya, sabun ve kremden oluşan kozmetik ürünlerden oluşan ve Ereğli’nin tanıtımını amaçlayan hediye paketini takdim etti. İşadamı Akbulut ziyarette, amacının Kdz. Ereğli’nin daha fazla tanınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Ürünlerle ilgili olarak bilgi aktaran Akbulut, baharatçılıktan gelen bir ailenin çocuğu olduğunu ifade ederek, " Doğal ürünler ve doğal kozmetik ürünleri üretimi, satışı ve aynı zamanda Türkiye çapında pazarlamasını yapmaktayız. Öncelikli hedefimiz, Kdz Ereğli kömürüyle ve çeliği ile öne çıkmış şirin bir ilçemizdir. Osmanlı Çileği ise sadece Türkiye’de yetişen aroması, tadı ve kokusuyla öne çıkan mükemmel bir meyve. Günümüzde önem verilip Osmanlı çileğimizin üretimi biraz daha arttı. Bizde Osmanlı Çileği ile alakalı ilçemiz, Ereğli’mizin tanıtımı ile alakalı ile neler yapabiliriz diye bir düşünceye kapıldık ve Osmanlı çileği ile kozmetik ürünleri üretmeye karar verdik ve bunu başardık. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olsun, Ereğli özlemi çeken gurbetçimiz olsun artık geldiklerinde sadece Osmanlı Çileği reçeline bağlı kalmaksızın, Ereğli’den hatıra kalması şeklinde içinde Osmanlı Çileği şampuanı, kremi, kolonyası ve sabun şeklinde güzel bir ürün konsepti yaptık.Devamında da Osmanlı çileği ile alakalı farklı iyi şeyler yapmaya da devam edeceğiz. Bizler artık burada yaşıyoruz Ereğli için ne yapabilirsek bizim için artık bir onur ve gururdur. Bu ürünler şimdi mesela kremimiz soft ve doğal bir kremdir. Hiçbir yan etkisi olmayan nemlendirici ve Osmanlı Çileği aromasına sahip bir krem. Şampuanımız yine saç bakımında kullanılan dökülme, kırılma ve benzeri sorunlar için ve Osmanlı çileği özü içeren hoş bir şampuan. Sabunumuz yine Hindistan cevizi esaslı kimyasal olmayan Osmanlı çileği kokusuyla özdeşleşmiş bir sabun. Kolonyamız ise keza Osmanlı Çileği ekstraktı kullanılarak Ereğli havası teneffüs ettiren, Ereğli’yi Türkiye’ye dünyaya tanıtmayı amaçlayan kozmetik ürünlerimiz. Ürünle alakalı maddi bir beklentimiz yok. Bu seti 49 TL’ye satıyoruz. Ereğli’miz tanınsın yani Ereğli tanınırsa bizler tanınırız. Ereğli göç almaya başlarsa, üretim olursa burada ki refah seviyesi yükselir, hep beraber mutlu oluruz. Şuanda bizim bir ticari kaygımız yok. Sizlerde hak verirsiniz ki bu setin fiyatı zaten maliyet fiyatıdır" dedi.

Akbulut, şu anda ürünleri İstanbul’da ki imalathanelerinde ürettiklerini, ancak uygun yer bulması halinde Ereğli’de de üretim tesisi kurmayı hedeflediğini ve kurmayı düşündüğü bu tesiste yaklaşık 50 kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ise düşüncesinden dolayı Vahap Akbulut’u kutlayarak, üretilen bu setin Ereğli’nin tanıtımına ciddi katkıda bulunacağına inandığını ve TSO olarakürünün tanıtımı için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Keleş, Vahap Akbulut’un Ereğli’ye kurmayı düşündüğü üretim tesisi için de TSO olarak her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek, “Ereğli’ye bir çivi çakanı biz başımızın üzerinde taşırız. Özellikle üretime yönelik tesisler bölge ekonomimize ciddi katkı sağlayacaktır. Yer konusunda ne yapılması gerekiyorsa TSO yanındadır” dedi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.