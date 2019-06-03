TSO Meclis Başkanı Ünal’dan bayram tebriği

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Ünal, mesajında dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye vardığı birRamazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Ünal, “ Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayram günleridir. Bu Bayraminsanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel bir gündür. Bundan dolayı bayram, anlam ve önemine uygun olarak kutlanmalı, başta yakınlarımız olmak üzere, özellikle kimsesizler, yaşlılar, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız ziyaret edilerek gönülleri alınmalı yalnızlıkları hissettirilmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Safranbolu halkının Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.