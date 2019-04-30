TSO Meclis Başkanı Ünal’dan 1 Mayıs mesajı

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ünal, “Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan ve tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşacağı sembol günlerin en önemlisidir” dedi.

Ünal, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız.1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, insanlarımızı tedirgin eden anlayıştan uzak, bahara girerken tüm insanların ailesiyle, arkadaşlarıyla hep birlikte bayram havasında kutlayacağı bir gün olarak anılmalıdır. Çalışan vatandaşlarımızın birlik, beraberlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü, huzur içinde, coşkuyla, bir bayram havasında kutlamasının aynı zamanda toplumsal barışa da katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin ve tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü temenni ediyorum.”