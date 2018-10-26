TSK'yı MİT tarayacak! En fazla 60 gün içinde sonuçlandırılacak

Millî güvenliği doğrudan etkileyen stratejik kurumların yöneticileri ve bunların emrindeki projelerde çalışanlar hakkındaki güvenlik soruşturmasında değişikliğe gidildi. Artık TSK personeli dâhil, bütün kurumların güvenlik taraması Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak. Soruşturma başlamadan kişinin onayı alınacak.

Talepler külliye’ye gönderilecek

Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler, Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. MİT Başkanlığı ve EGM’nin birbirlerinin personeli hakkında yapacakları güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usulleri ile bu yönetmeliğin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgelerin karşılıklı değişimi, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yürürlüğe konulacak esaslarla düzenlenecek.

TSK da dahil

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli hakkındaki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin talepler de Millî Savunma Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığına iletilecek. Bunlar hakkındaki soruşturma ve araştırma, MİT Başkanlığı ve/veya EGM’ye yaptırılacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlardan kişinin “sır saklama yeteneğinin olup olmadığı” çıkartıldı.

Soruşturma ve araştırmada kişinin, terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun”a ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığına dikkat edilecek.

İki ayda sonuçlanacak

“Gizlilik dereceli birimlerde çalışacak personel” talepler doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletilecek. İllerden gelen talepler, valilikler aracılığıyla yapılacak. Arşiv araştırması, ilgili makama talebin ulaşmasından itibaren en geç 30 iş günü içinde, güvenlik soruşturması ise en geç 60 iş günü içinde sonuçlandırılacak. Mahalli mülki idare amirliklerince yapılmış soruşturma ve araştırmada durumu saptananların evrakının bir örneği dosya açılmak üzere EGM’ye gönderilecek.

Komisyonlar kurulacak

Yaptırılan soruşturma ve araştırma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla bakanlıklarda bir bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst amirin, üniversitelerde rektörün, illerde valilerin başkanlığında personel birim amiri, hukuk müşaviri ve varsa güvenlik işlerinden sorumlu birim amirinden oluşan komisyon kurulacak. Cumhurbaşkanlığında da İdari İşler Başkanı’nda bir komisyon teşkil edilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinde bu komisyonun oluşturulması kendi yönergeleriyle belirlenecek. Komisyonun çalışma tutanakları ve kararları gizli tutulacak. Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.