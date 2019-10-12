TSK'ya "zalim" diyen Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı gözaltına alındı

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi Metin Dalgalı tepki gösterdi.

Polis evinden aldı!

Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten Dalgalı'nın açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Metin Dalgalı ne dedi?

Önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı meclis toplantısında Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D., "Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler" ifadelerini kullanmıştı.

Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle TSK'ya "zalim" deyince ortalık karıştı

Bu skandal açıklamalar üzerine devreye giren Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Benim atalarımda, dedelerimde burada. Neyine güveniyorsun. Burada vatanseverler var. Bunu yapamazsın" sözlerine yer vermişti.