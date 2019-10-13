Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Saadet Partili meclis üyesi tutuklandı Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'na "Zalimler Birleşiyor" diyerek tepki gösteren Saadet Partili Belediye meclis üyesi Metin Dalgalı, terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi Metin Dalgalı tepki gösterdi. Tutuklandı Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten Dalgalı'nın açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Mahkemede Metin Dalgalı, 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.

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