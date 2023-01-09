TSK'ya "köpek"li iftira!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftira sağnağına bir yenisi daha eklendi. Daha önce "kimyasal silah" yalanıyla hedef alınan Mehmetçik, şimdi de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda eğitimli köpeklerin 'canlı bomba' olarak kullanıldığı iftirasıyla töhmet altında bırakılmak istendi.

Terör örgütü PKK'nın medya yapılanması ANF'nin yayınladığı sözde görüntüleri paylaşıma sokan dezenformasyon aparatları, Mehmetçik'e yönelik algı operasyonuna kalkıştı.

Kamera takılan eğitimli köpeklerin "canlı bomba" yapıldığı yalanı

Umut Gazetesi adlı terör örgütü bülteni, sözde 'canlı bomba' olarak kullanılan köpeklerin TSK tarafından mağaralara sürüldüğü yalanıyla kara propagandaya başvurdu.

PKK yayın organı ANF News'in servis ettiği videonun kullanıldığı içerikte hem Türk askerleri hedef gösterildi, hem de büyük bir yalana imza atıldı. Üzerine kamera takılarak istihbari amaçla mağaraların içine gönderilen eğitimli köpeklere "bomba bağlandığı" iftirası atıldı.

PKK paçavralarının dezenformasyonuna örgüt yandaşlarından destek verilirken, sözde hayvan hakları savunucularından da şok bir karşılık geldi.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı’nın, terör örgütü PKK propagandasına destek verdiği tespit edildi.

Yalan içeriğe resmi Twitter hesabı üzerinden yorum yapan Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Yapıcı, Mehmetçiğin cezalandırılmasını istedi.

Yapıcı şu ifadeleri kullandı:

“Görüntüleri yayınlaması iyi olmus bunu zaten biliyorduk. 7332 sayılı kanun değişikliği kapsamında cezalandırılmalarını talep edelim”

Tepkilerin ardından sosyal medya kullanıcılarına cevap veren Yapıcı'nın teröristler için "gerilla" demesi dikkat çekti.

Suç duyurusu yağdı

Mehmetçik'e yönelik sistematik iftira kampanyası büyük tepki topladı. Örgüt medyasının iftirasına destek veren Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı hakkında vatandaşlar yargı yoluna başvurdu.

Yapıcı'nın terör propagandasına destek olduğunu vurgulayan vatandaşlar, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haber7'nin ulaştığı 05.01.2022 tarihli suç duyurusunda, dernek başkanı Gülçin Yapıcı'nın "Terör örgütü PKK iddiasına dayanarak Türk Silahlı Kuvvetlerini küçük düşürmek ve o iddiayı yayan haber sitesinin paylaşımını yayarak terör örgütü PKK propagandasına destek olmak" suçlarını işlediği savunuldu.

Dilekçede, "Merhameti ile dünya tarihine geçmiş şanlı ordumuzu terör örgütü iddiasına dayanarak kötüleyen, hesap soran ve o örgütün bu haberini yayarak propagandasına ortak olan şikayet edilen hakkında gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü bülteni Umut Gazetesi

Mehmetçik'e yönelik 'köpekli' iftiranın merkez üssü olan Umut gazetesi adlı sözde medya kuruluşunun terör örgütü bülteni gibi yayınlar yaptığı kaydedildi.

Terör propagandası gerekçesiyle 42 defa sitesinin mahkeme kararıyla kapatıldığı görülen Umut gazetesinin terör örgütü PKK'nın kara propagandalarının yapıldığı ve teröristbaşlarının yazılarının bulunduğu tespit edildi.

Haber7