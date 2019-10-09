TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde olan ve Güvenli Bölge oluşturmak maksadıyla Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ile silahlarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy, Kilis'ten geçerek Şanlıurfa'ya geldi.

Öte yandan Hamza Tümeni'ne bağlı 14 bin askerin daha Türkiye'ye geleceği ve Ceylanpınar'da konuşlanacağı belirtildi. Savaşçıların TSK'nın düzenleyeceği harekâta peyderpey katılacağı öğrenildi.

Harekat öncesi 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Harekat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi telefonda görüşmüş ve ertesi gün Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'ye karşı düzenleyeceği operasyona yeşil ışık yakmıştı. Washington Yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte düzenleyeceği operasyonun önündeki engel olarak görülen Amerikan askerlerini bölgeden çekmişti.