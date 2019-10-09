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TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

TSK'nın Suriye'deki terör gruplarına yönelik harekatı öncesi, Suriye Milli Ordusu'na bağlı askerler Türkiye'ye ulaştı. Suriye Milli Ordusu'na bağlı 14 bin kişilik Hamza Tümeni de Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

PKK/YPG terör örgütünün kontrolünde olan ve Güvenli Bölge oluşturmak maksadıyla Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye'nin Azez kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ile silahlarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy, Kilis'ten geçerek Şanlıurfa'ya geldi.

Öte yandan Hamza Tümeni'ne bağlı 14 bin askerin daha Türkiye'ye geleceği ve Ceylanpınar'da konuşlanacağı belirtildi. Savaşçıların TSK'nın düzenleyeceği harekâta peyderpey katılacağı öğrenildi.

Harekat öncesi 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Harekat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump pazar gecesi telefonda görüşmüş ve ertesi gün Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'ye karşı düzenleyeceği operasyona yeşil ışık yakmıştı. Washington Yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte düzenleyeceği operasyonun önündeki engel olarak görülen Amerikan askerlerini bölgeden çekmişti.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. PKK/YPG
  4. Güvenli Bölge
  5. Suriye Milli Ordusu

YORUM YAZ

  • DADAŞDADAŞ12 dk önce
    işte gerçek süriyeliler böyleleri canımı yesin parazit leri seçi gönderin
  • Adil düzen Adil düzen 13 dk önce
    Bunu anlamakta zorlanıyorum suriye milli ordusu esed den ayrı bir birimmi ?kimden emir alıyor yoksa kendi başına mi hareket ediyor yoksa bizim tsk nemi bagli yok esede bagli ise demekki türkiye esedle görüşüyor o zaman neden anlayamadigim aklimda delice sorular.
  • bilgebilge25 dk önce
    ha yasa önce sürün onlari sahilde nargile iceceklerine ülkeleri icin savassinlar. tsk hemen seferberlik ilan edip 18-50 yas suriyeli erkeklere askere alip göndersin savasa.
  • ................39 dk önce
    Ver Mehteri...vatan hainler çatlasın..
  • tanyeri17tanyeri1741 dk önce
    işte gitsin suriyede savaşsın diyen sözde yerli aklı evveller, bak bunlar beğenmediğiniz suriyelilerin abileri amcaları..türkiyenin yanında savaşa katılıyorlar.
  • ahmet koçakahmet koçak42 dk önce
    ALLAH c.c tez zamanda büyük zaferler nasib eylesin,bir aslanın bile burnu kanamadan dönsünler İNŞAALLAH.AMİN...

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