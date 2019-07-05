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TSK’nın yeni zırhlı aracı ’Vuran’

BMC tarafından üretilen ve ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren çok amaçlı zırhlı araç ’Vuran’, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
TSK’nın yeni zırhlı aracı ’Vuran’

BMC tarafından üretilen ve ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren çok amaçlı zırhlı araç ’Vuran’, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu silah ve araçların temini için çalışmalar sürüyor. Envantere eklenen yeni ürünlerle güvenlik güçlerinin operasyon kabiliyeti artırılıyor. Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi ile güvenlik güçlerinde güvenlik seviyesi, manevra ve hareket kabiliyeti artırılarak yeni zırhlı araçlar temin ediliyor. Bunların içerisinde var olan araçların geliştirilmiş halleri de bulunuyor. Proje dahilinde yakın süreçte BMC tarafından geliştirilen ’Vuran’ araçlarının teslimatları başladı. Zırhlı araçların ilk 20 tanesi Kara Kuvvetler Komutanlığına teslim edildi.


’Vuran’ araçları TSK envanterinde ilk kez yer alıyor. Teslimatı yapılan araçlar, terörle mücadele ve hudut görevleri dahilinde hassas olan noktalar, konvoy koruması, tesis koruma, karakollar arası devriye, yol keşfi, bölge ve fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerinde kullanılacak.



Vuran’da ASELSAN’a ait silahlar kullanıldı


’Vuran’ çok amaçlı zırhlı araçlarda yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) koruması bulunurken, araçlar güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor. Araçlara birçok görevi yerine getirmesi açısından farklı ekipmanların entegrasyonu sağlanabilirken, Vuran araçlar 9 personel taşıyıp, saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:58
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