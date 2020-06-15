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Gündem

TSK'nın Pençe Kartal operasyonu ve teröre vurulan darbe (CANLI)

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 22:21:00 - 2020-06-15 22:25:52
TSK'nın Pençe Kartal operasyonu ve teröre vurulan darbe (CANLI)

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında gazeteci Mehmet Özmen’in sorularını cevaplandırıyor.

Mehmet Özmen: Sayın Sözen hoşgeldiniz. Bazı yabancı kaynaklarda Türkiye'nin bir habar operasyonu yapmadığı, Libya üzerinden bir mesaj verdiği iddia ediliyor. 

Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen: Türkiye artık istediği her yerde var. Türkiye Libya'da gaspçı Hafter'e karşı mücadele ederken, diğer taraftan sınırın güneyinde PKK'ya karşı operasyonlar düzenliyor. HDP tarafından bu operasyon PKK'ya karşı değil de Kürt halkına yapılmış gibi gösteriliyor. HDP'den bu tutumu beklemek şaşırtıcı değildir. Kürt halkı bölgedeki bu operasyona sevinmiştir. 

 

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