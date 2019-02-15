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TSK'nin kış tatbikatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı Kars'ta devam ediyor- Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlarla 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin katıldığı tatbikat, 22 Şubat'a kadar sürecek- Yoğun kış şartlarında yürütülen tatbikatın görselleri de paylaşıldı

15 Şubat 2019 Cuma 10:44
TSK'nin kış tatbikatı sürüyor

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetlerinden Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kış-2019 Tatbikatı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor.

Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor.

Ayrıca muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak da hedefleniyor.

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'na, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlarla 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personel katılıyor.

Kars'ta yoğun kış şartlarında yürütülen ve 22 Şubat'a kadar devam edecek olan tatbikatın görselleri, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 10:44
  1. kış tatbikatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. MSB
  4. TSK

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