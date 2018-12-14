0553 313 94 23

TSK'nın hava operasyonu hakkında Irak Dışişleri Bakanlığında görüşme

14 Aralık 2018 Cuma 22:14
TSK'nın hava operasyonu hakkında Irak Dışişleri Bakanlığında görüşme

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik hava operasyonundan dolayı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı Bakanlığa davet ederek, nota vasıtasıyla rahatsızlığını bildirdi.

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Yıldız da, görüşmede PKK terör örgütüyle mücadelenin Türkiye'nin ulusal güvenliği bakımından birincil öncelikli mesele olduğunun altını çizerek, bu kapsamda düzenlenen hava harekatının uluslararası hukuk ve BM şartının 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı uyarınca icra edildiğini ifade etti.

Yıldız, görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile her nerede olursa olsun mücadele konusundaki kararlılığının tam olduğunu vurgulayarak, terörle mücadele bağlamında işbirliği ve dayanışmanın öneminin altını çizdi.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:14
  1. hava operasyonu
  2. Irak Dışişleri Bakanlığı
  3. TSK
  4. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ana boru delinince kentin doğal gazı kesildi
    1. Ana boru delinince kentin doğal gazı..
    2. Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı
    3. Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona..
    4. 15 Temmuz gecesi Orgeneral Çolak'ı..
    5. Bugüne kadar 400'den fazla can aldı
    6. Ülkeye sarı kar yağdı
    7. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    8. İşte yüz şeklini değiştiren gıdalar
    9. Küpe yüzünden az kalsın kulaklarından..
    10. ABD'den emekli İsrailli generale..
    11. Yüz binlerce kez paylaşıldı: Evsiz..
    12. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    13. Ürdün'de 17 protestocu gözaltına alındı
    14. Kemal Özdeş, Göztepe'de beraberlikle..
    15. Özbekistan'da Ekonomik İşbirliği..
    16. Johnson & Johnson hisseleri 16 yılın..
    17. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    18. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    19. Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına..
    20. Rusya’dan Türkiye'ye yeşil ışık!
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'