Sosyal medyada yayılmıştı! TSK’nın gözlem noktasına saldırı iddialarına ilişkin açıklama
Güvenlik kaynakları, sosyal medya sitelerinde paylaşılan Katil Esed’in İdlib’de TSK’nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı yaptığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:59
Güvenlik kaynakları, sosyal medyada yayılan Esed güçlerinin İdlib'de TSK'nin 10 numaralı gözlem noktasına yönelik saldırı olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor.
Güvenlik kaynakları, gözlem noktasına yönelik bir saldırının gerçekleşmediğini belirtti.
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