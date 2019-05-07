0553 313 94 23

TSK'den sınır ötesine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

07 Mayıs 2019 Salı 09:51
TSK'den sınır ötesine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Savaş uçakları, terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 09:51
  1. hava harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Menderes’te ilk oruçlar açıldı
    1. Menderes’te ilk oruçlar açıldı
    2. Seçim usulsüzlüğü ile ilgili 40..
    3. Gençlere ’cesaret dersi vereceğim’..
    4. Adana’da Koklear İmplant Şenliği
    5. Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri..
    6. Borsa, güne düşüşle başladı
    7. Spor Şenlikleri’nde atletizm coşkusu
    8. Bitlis’te Ramazan etkinliği
    9. "İftarımızı Anadolu’da Açıyoruz"
    10. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    11. Fındık bahçesinde saksıya ekilmiş 376..
    12. Talas’ta Mayıs Ayı Meclisi Toplandı
    13. Çöp yığınları ortadan kaldırıldı
    14. "Katil Uşak" adlı tiyatro oyunu..
    15. Haydarpaşa Lisesinde unutulmaz anlar
    16. Gargara orucu bozar mı?
    17. Kiraz Festivali’nin bütçesi belli oldu
    18. Ramazan etkinlikleri ruhuna uygun olmalı
    19. Gönül Sofralarının ilk durağı Banarlı..
    20. Konyaaltı’nda Emekli Kahvesi’nin..
    21. İlk iftar sarayda
    22. Şehir merkezinde zabıta iş birliği
    23. İzmir merkezli FETÖ operasyonu
    24. Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin..
    25. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı..
    26. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
    27. 58 yaşında bisikletle Türkiye’yi..
    28. Başkan Pekmezci’den yatırımlara..
    29. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Çok..
    30. New York Metropolitan Operası’nda..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak
    Üstad Kadir Mısıroğlu'nun cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılacak

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Ankara'da kritik zirve! Erdoğan konuğunu Çankaya'da kabul etti
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!
    Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu!