TSK'den sınır ötesine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi24 Nisan 2019 Çarşamba 18:43
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Savaş uçakları terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefleri imha etti.
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