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TSK'den FETÖ ile yoğun mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadeleye de kararlılıkla devam ediliyor- Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Bakan onayıyla TSK'den bin 164 personel ihraç edildi- OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 106 emekli askerin rütbeleri de geri alındı

27 Mart 2019 Çarşamba 09:42
TSK'den FETÖ ile yoğun mücadele

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'den bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi başaran TSK, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığına bağlı emrindeki tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 601, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 188 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı bin 164 oldu.

Öte yandan, söz konusu süre içinde 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:42
  1. FETÖ
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. TSK
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri

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