0553 313 94 23

TSK'den FETÖ ile yoğun mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken FETÖ ile mücadelesine de kararlılıkla devam ediyor- Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 486 personel ihraç edildi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir"

01 Mart 2019 Cuma 17:23
TSK'den FETÖ ile yoğun mücadele

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla yürütüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 486 personel ihraç edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız yürütüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bugün bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 90, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 77 olmak üzere toplam 167 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 486 oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar, TSK'nin "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe daha da güçlendiğini, karada, havada ve denizde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösterdiği yüksek performansın da bunun göstergesi olduğunu" vurguladı.

Öte yandan OHAL'in kaldırılmasının ardından ocak ayına kadar geçen sürede FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle bin 76 personel açığa alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:23
  1. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez turuna başladı
    1. İngiltere Dışişleri Bakanı Körfez..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    4. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    5. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    6. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    7. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    8. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    9. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    10. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    11. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    12. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    13. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    14. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    15. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    16. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    17. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    18. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    19. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var