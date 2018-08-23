TSK'dan üs bölgesinde nöbet tutan askere sürpriz

İzmir'de yaşayan Birsen ve İlhan Aldoğan çifti, dilekçeyle Genelkurmay Başkanlığı'na başvurup, Şırnak Akçay'daki 6'ncı Komando Tugayı'na bağlı Kevane Tepe üs bölgesinde vatani görevini yapan tek çocukları Burak Aldoğan'ı 8 aydır görmediklerini ve kendi imkanları ile de yanına gidemediklerini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı, ailenin başvurusu üzerine 8 aydır süren aile hasretini sonlandırmak için bayram günü süprizi hazırladı. Birsen ve İlhan Aldoğan çifti, İzmir'den uçakla Şırnak'a getirildi. Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan alınan Aldoğan çifti, helikopterle oğullarının görev yaptığı Kevana Tepe üs bölgesine götürüldü.

Komutanları Burak Aldoğan'a, üs bölgesini bakanların ziyaret edeceğini, nöbet kulübesinde tekmil vermeye hazır bir şekilde beklemesi emrini verdi. Gelen çift, oğullarının görevli olduğu nöbet kulübesine girdi. Nöbette olan Burak, kulübeye önce komutanın girdiğini fark edince tekmil verdi. Oğullarının tekmili sırasında arkasında bekleyen anne Birsen ve baba İlhan Akdoğan'ın heyecanlandıkları gözlendi. Tekmilin ardından komutanlar, Burak'a seslendi. Geriye dönen Burak Aldoğan, karşısında annesi ve babasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Anne Birsen Aldoğan, gözyaşları içinde oğluna sarılırken, o ana tanıklık eden askerlerin de duygulandığı görüldü. Burak Aldoğan, anne ve babasına sarılıp hasret giderdi. Ardından Burak Aldoğan ile anne babası kamelyaya geçerek, diğer askerlerle bayramlaştı.

'OĞLUM TEKMİL VERİNCE, SESİ İLK ETAPTA BANA YABANCI GELDİ'

Vatani görevini yapan oğlu Burak Aldoğan'ı ziyaret etmek için Genelkurmay Başkanlığı'na dilekçe yazdığını anlatan anne Birsen Aldoğan, oğlunu çok özlediğini ve buralara tek başına gelme şanslarının olmadığı için böyle bir talepte bulunduğunu söyledi. Anne Aldoğan, "Sağ olsunlar, ricamızı kabul ettiler. Çok şükür oğlumuza kavuştuk. 8 aydır onu görmemek çok zordu. Nerede görev yaptığını bilmiyordum. Ama gelip gördükten sonra içim rahatladı. Çok güzel bir yer burası. Oğlumun Şırnak'ta askerlik yaptığını öğrenenler kaygılanıyorlardı. Ama ben şu an çok rahat ve huzurluyum. Bizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. Oğlum tekmil verince sesi ilk etapta bana yabancı geldi. Tuhaf geldi. Herhalde 8 aydır görmemekten kaynaklanıyor. Ayrılık çok zor ama çok az kaldı. Çok şükür bugünü gördük, Allah herkese böyle bir kavuşmayı nasip etsin" diye konuştu.

'GENELKURMAY BİZE ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI'

İzmir'de optisyen olan baba İlhan Aldoğan ise, Genelkurmay Başkanlığı'nın bu bayramı kendilerine çifte bayram yaptığını ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Oğlumu 8 ay sonra gördüm. Oğlumla gurur duyuyorum. Şırnak'ta askerliğini yapıyor. Herkese nasip olmayacak yerlerdir buralar. Doğuda askerlik yapmak farklı bir şey" diye konuştu.

'ONLARI GÖRÜNCE TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUĞU YAŞADIM'

Anne ve babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan er Burak Aldoğan, "Onların geleceği konusunda bir bilgim yoktu. Nöbet esnasında arkamda ailemi gördükten sonra mutlu oldum. İlk defa bu kadar uzun süreli bir gurbet yaşadım. Onları görünce tarif edilemez bir mutluluğu yaşadım. Telefon ile sürekli görüşüyoruz ama görmek, dokunmak çok farklı bir duygu. Komutanlarıma da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ailemi ilk görünce daha önce yaşamadığım bir duyguyu yaşadım" dedi.

"Şafak kaç" sorusuna yanıt veren Burak, "53-55 gibi" yanıt vermesi üzerine annesi araya girerek, 55 olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında üs bölgesinde vatani görevini yapan askerler, Burak'ın anne ve babasıyla bayramlaştı. Oğulları Burak ile hasret gideren anne ve baba, askerler birlikte yemek yiyerek, oğlunun uyuduğu yatakhaneyi gezdi.

Kevane Tepe üs bölgesinde yaklaşık 3 saat kalan anne Birsen Aldoğan ile baba İlhan Aldoğan, oğullarıyla birlikte geceyi geçirmek üzere helikopterle Akçay İç Güvenlik Tugayı'na götürülüp, kendileri için hazırlanan misafirhaneye yerleştirildi.