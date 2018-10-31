TSK'dan terör örgütü YPG'ye yeni darbe: Ölü sayısı artıyor!

Milli Savuma Bakanlığı, 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018’de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi’nin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir. İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN YPG'Lİ TERÖRİST SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Halep’e bağlı Ayn El Arab (Kobane) ilçesinin batısında yer alan ve terör örgütü YPG/PKK’ya ait mevziler bugün TSK tarafından bombalanmış, bombalamada 4 YPG'li terörist ölmüş, 6'sı da yaralanmıştı.

Dün gece ise Tel Abyad sınır hattında çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken 2 terörist de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamayla Fırat'ın doğusunda ölen terörist sayısı 14'e yükseldi.