TSK'dan terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Operasyonlarda saldırı hazırlığında olan PKK'lı 3 terörist öldürüldü.24 Ağustos 2018 Cuma 08:59
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap'a düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK: Türk Savaş uçakları K.Irak'ın Zap bölgesinde hava harekatı düzenlendi. Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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