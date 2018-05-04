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TSK'dan Tekbir ve Cenk Marşı paylaşımı

Dünyanın en eski askeri bandosu olan TSK Mehteran Birliğinin marşları için hazırlanan klipler, TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:06
TSK'dan Tekbir ve Cenk Marşı paylaşımı

Dünyanın en eski askeri bandosu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliğinin marşları için klipler hazırlandı. TSK'nın sosyal medya hesaplarından klipler paylaşıldı.

"Tekbir ve Cenk Marşı", "Plevne Marşı", "Estergon Kal'ası", "Mert Dayanır Namert Kaçar", "Mehter Vuruyor", "Buna Er Meydanı Derler", "Devlet Marşı", "Genç Osman", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Bu Bayrak", "Hücum Marşı ve Gülbang", "Ordu Marşı" için İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilen klipler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:06
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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