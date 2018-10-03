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TSK'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

Türk Silah Kuvvetleri sadece yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 19:43
TSK'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!

TSK'nın Twitter üzerinden yaptığı son paylaşım herkesin tüylerini diken diken etti. TSK'nın yaptığı paylaşımda "Jet pilotumuzun görev öncesi kontrolleri" notuyla bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta F-16 pilotunun uçuşa hazırlandığı görülüyor. Paylaşımda tam teşekküllü pilotun uçuş öncesi fotoğrafı yer alıyor.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

TSK'nın bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Paylaşın altına, "Avına bakan kartal gibi mübarek", "Kontrolü yaparken ameliyata hazırlanan bir cerrah haline bürünmüş", "Ayağınıza taş değmesin" gibi yorumlar yapıldı.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 19:43
  1. TSK
  2. Paylaşım
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