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TSK'dan son dakika açıklaması! PKK'ya ağır darbe

TSK, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında PKK tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:23
TSK'dan son dakika açıklaması! PKK'ya ağır darbe

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi. 

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:23
  1. kuzey ırak
  2. pkk
  3. TSK

YORUM YAZ

  • AbcdAbcd35 dk önce
    Hava yagisi fotosunu, TSK nin hava harekati haberine koyan kardes. Sen yenisin galiba:))))) Ara ara ortaya cikan kelime yazim hatalari da cabasi
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