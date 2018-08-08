TSK'dan son dakika açıklaması! PKK'ya ağır darbe
TSK, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında PKK tarafından barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:23
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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