TSK'dan son dakika açıklaması! PKK'ya ağır darbe

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatları sonucunda bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.