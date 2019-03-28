Suriye sınırında askeri hareketlilik! Takviye birlikler ulaştı ABD PKK'lı teröristleri korumaya devam ederken, Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarına hız verdi. Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay’a ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen, komandoları taşıyan 60’a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. YPG'li teröristler Nusaybin'den görüntülendi Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKKYPG'li teröristler, iş makineleriyle aylardır kazdıkları hendeklere 'U' şeklindeki beton bloklar yerleştirip tünel yapmayı sürdürüyor. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'daki PKKYPG'li teröristler, sınır hattında aylar önce Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazmaya başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.