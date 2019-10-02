TSK'dan sınır ötesine hava harekatı! Çok sayıda terörist öldürüldü TSK'nın Irak'ın kuzeyinde Avaşin bölgesine düzenlediği hava harekatında 7 terörist öldürüldü.

Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Avaşin'e düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla 7 bölücü PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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