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İdlib'in güneyine TSK kalkanı: Rejime karşı güçlü mesaj!

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği İdlib'in geleceğiyle ilgili olarak gözler yarın Soçi’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı görüşmeye çevirilirken, TSK’nın İdlib’e takviyesi ise sürüyor.

16 Eylül 2018 Pazar 07:27
İdlib'in güneyine TSK kalkanı: Rejime karşı güçlü mesaj!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın İdlib bölgesine takviyelerinin Rusya ve rejim güçlerinin saldırıda bulunduğu İdlib’in güney ve güneybatısındaki kırsal bölgeye yakın yerlerdeki gözlem noktalarına yapılması dikkat çekti. Hama’nın kuzey ve kuzeybatısına denk gelen bu bölgelerde rejim güçlerinin tank ve topçu birlikleri bulunuyor. 

REJİME KARŞI GÜÇLÜ BİR MESAJ

TSK’nın takviyede önceliği şu an durumun sakin olduğu İdlib güney kesimine vermesi, rejime karşı güçlü bir mesaj ve ‘kalkan oluşturma’ olarak yorumlandı. 

Dört gün önce en güneydeki Morik gözlem noktasına tank, fırtına obüsü ve ateş destek unsuları takviyesi yapan TSK, dün de İdlib’in güneybatısına denk gelen 10 ve 11 numaralı Zaviye ve Cis eş Şuğur’a bağlı İştebrak gözlem noktalarına takviyede bulundu. Bu gözlem noktaları ile bağlantı yollarına tank, diğer zırhlı araçlar ile ateş destek unsurları konuşlandırıldı. TSK böylece, güneybatıda Türkiye sınırına çok yakın Zeytinlik’i de kapsayabilecek şekilde İştebrak, Zaviye ve Morik hattındaki gözlem noktaları ile birliklerini olası bir saldırıya karşı güçlendirmiş oldu. 

Yabancı haber ajansları, güneydeki kırsalda evlerini terk eden sivillerin güvenli olması nedeniyle Türk gözlem noktaları yakınlarında açık araziye kurdukları çadırlara yerleştiklerini duyurmuştu. 

TSK önceki gün de Türkiye sınırı yakınındaki 1 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Salva ile 2 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Samaan Kalesi köylerini takviye etmişti. Bu gözlem noktaları yakınlarında da kamplar bulunuyor.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 07:27
  1. idlib
  2. TSK

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