TSK'dan rehine açıklaması!

İstanbul'da Pendik Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sekreter olarak bulunan H.K.’nın bıçakla rehin alınmasıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Olayın öğrenilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı müzakere timleri olay yerine anında intikal etmiş ve yapılan müzakere sonucu U.D. isimli şahıs ikna edilerek gözaltına alınmış, yapılan incelemelerde şüpheli şahsın askerlik görevini er olarak sürdürdüğü ve birliğinden izinli olarak ilimize geldiği, rehin alınan H.K isimli bayan şahsın ise Melek Aknil Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sekreter olarak görevli bulunduğu ve U.D. isimli şahsın nişanlısı olup, aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.