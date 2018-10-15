TSK'dan PKK'ya hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.15 Ekim 2018 Pazartesi 17:43
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiğini bildirdi.
"Mevziler imha edildi"
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesine 15 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edilmiştir" denildi.
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