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TSK'dan operasyon! Kandil yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 18:56
TSK'dan operasyon! Kandil yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:56
  1. TSK
  2. Kandil
  3. TSK'dan Kandil'e harekat

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